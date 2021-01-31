«Челси» одержал первую победу под руководством Тухеля

Лондонский «Челси» нанес поражение «Бернли» в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в британской столице, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта победа стала для «синих» первой под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля.

После 21 тура «Челси» с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). 4 февраля команда в гостях встретится с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

«Бернли» (22) располагается на 16-й строчке. В матче 22-го тура клуб примет «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Тухель изначально не был доволен условиями контракта с «Челси».

Англия. Премьер-лига. 21-й тур

«Челси» (Лондон) — «Бернли» (Бернли) — 2:0

Голы: 1:0 — Аспиликуэта, 40; 2:0 — Алонсо, 84.