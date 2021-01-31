Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на ЧЕ

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной России на чемпионате Европы по биатлону 2021 года.

Российские спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали на континентальном первенстве впервые с 1995 года.

Журналист заявил, что тренеры национальной команды несут ответственность за выбор состава на смешанную эстафету.

«Это позор, что мы впервые с 1995 года не выиграли золото чемпионата Европы, у нас очень сильный состав», — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

Комментатор отметил, что в мужской команде есть проблемы с составом. При этом Губерниев раскритиковал тренеров сборной за решение выставить Полину Шевнину и Никиту Поршнева на смешанную эстафету.

«Вопрос и тренеру Коновалову: зачем вы поставили Шевнину? Эстафету проиграли тренеры, они поступили неправильно и непрофессионально. Ни одного золота с таким составом — позор», — добавил журналист.

Ранее Губерниев раскритиковал Евгения Гараничева за выступление в супермиксте на чемпионате Европы.