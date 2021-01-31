«Аталанта» Миранчука проиграла «Лацио» и прервала серию без поражений

«Аталанта» проиграла римскому «Лацио» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Адам Марушич, Хоакин Корреа и Ведат Мурики. У проигравшей команды мяч забил Марио Пашалич.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями. Он был заменен на 54-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лацио» одержал пятую победу кряду в первенстве страны. «Аталанта» прервала десятиматчевую серию без поражений в чемпионате Италии.

Благодаря победе «Лацио» (37 очков) обогнал «Аталанту» (36) и вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре римляне примут «Кальяри», а бергамаски на выезде встретятся с «Наполи».

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о перспективах Миранчука в команде.

Италия. Серия А. 20-й тур

«Аталанта» (Бергамо) — «Лацио» (Рим) — 1:3

Голы: 0:1 — Марушич, 3; 0:2 — Корреа, 51; 1:2 — Пашалич, 79; 1:3 — Мурики, 82.