Гол Ковальчука помог «Авангарду» прервать победную серию «Локомотива»

Омский «Авангард» переиграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов». В составе победителей отличились Илья Ковальчук, Денис Зернов, Рид Буше и Алексей Потапов. У гостей шайбы забросили Максим Осипов и Андре Петерссон.

«Авангард» одержал четвертую победу в последних пяти встречах регулярного чемпионата. «Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию.

Ранее сообщалось, что петербургский СКА обеспечил себе место в плей-офф после победы над московским «Спартаком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск, Россия) — «Локомотив» (Ярославль, Россия) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

0:1 — Осипов (Баранцев) — 10:44

1:1 — Ковальчук (Зернов) — 26:27

2:1 — Зернов (Ковальчук) — 30:01 (5x4)

2:2 — Петерссон (Марченко) — 49:19 (5x4)

3:2 — Буше (Каски) — 55:29 (5x4)

4:2 — Потапов (Покка) — 58:44 (en)