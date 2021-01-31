Гол Ковальчука помог «Авангарду» прервать победную серию «Локомотива»

Омский «Авангард» переиграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов». В составе победителей отличились Илья Ковальчук, Денис Зернов, Рид Буше и Алексей Потапов. У гостей шайбы забросили Максим Осипов и Андре Петерссон.
«Авангард» одержал четвертую победу в последних пяти встречах регулярного чемпионата. «Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию.
Ранее сообщалось, что петербургский СКА обеспечил себе место в плей-офф после победы над московским «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск, Россия) — «Локомотив» (Ярославль, Россия) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
0:1 — Осипов (Баранцев) — 10:44
1:1 — Ковальчук (Зернов) — 26:27
2:1 — Зернов (Ковальчук) — 30:01 (5x4)
2:2 — Петерссон (Марченко) — 49:19 (5x4)
3:2 — Буше (Каски) — 55:29 (5x4)
4:2 — Потапов (Покка) — 58:44 (en)