Хабиб встретился с Уиллом Смитом и пригласил его в Дагестан

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместную фотографию с американским актером Уиллом Смитом.

«Познакомился с легендой Голливуда. Он сказал, что с удовольствием приехал бы в Дагестан», — написал россиянин в Instagram.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он принял участие в 28 поединках, в которых не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт не считает Хабиба лучшим бойцом в истории промоушена.