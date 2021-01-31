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Спортивные новости

Норвежская лыжница хотела «включить Большунова» после финиша спринта

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Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг раскритиковала шведку Линн Сван после четвертьфинала спринтерской гонки на седьмом этапе Кубка мира в Фалуне.

Представительница Швеции подрезала соперницу на финишной прямой.

«Я в бешенстве. Не понимаю, как можно так себя вести. После финиша спросила: «Почему ты это сделала? Почему ты меня подрезала?». Мне хотелось «включить Большунова» и стукнуть ее палкой, но я не стала. Теперь я понимаю, почему он так поступил», — цитирует Венг NRK.

На последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финский лыжник Йони Мяки подрезал Александра Большунова. В ответ россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда Большунова была дисквалифицирована.

Ранее сообщалось, что финский лыжник принял извинения Большунова.

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