«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» и вернулся в тройку лидеров АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Вест Хэм Юнайтед» в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в британской столице, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Мохамед Салах, также отличился Жоржиньо Вейналдум. У хозяев мяч забил Крэйг Доусон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Вест Хэм» (35) располагается на пятой строчке.

В следующем матче «Ливерпуль» примет «Брайтон Энд Хоув Альбион», а «Вест Хэм» на выезде сыграет с бирмингемской «Астон Виллой».

Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» проиграл «Лидс Юнайтед».

Англия. Премьер-лига. 21-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:3

Голы: 0:1 — Салах, 57; 0:2 — Салах, 68; 0:3 — Вейналдум, 84; 1:3 — Доусон, 87.