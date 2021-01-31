ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Шеффилд Юнайтед»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе, сообщает Sheffield United News со ссылкой на газету The Sun.

По информации издания, футболист хочет покинуть английский клуб из-за статуса в команде. Отмечается, что у игрока натянутые отношения с руководством команды.

В нынешнем сезоне Муссе принял участие в семи матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что нападающий «Эвертона» и сборной Турции Дженк Тосун сообщил о переходе в стамбульский «Бешикташ». Армейский клуб также рассматривал футболиста в качестве потенциального усиления состава.