Пакьяо назвал причину поражения Макгрегора от Порье

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо высказался о поражении ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в поединке против американца Дастина Порье.

Поединок, прошедший на турнире UFC 257 в Абу-Даби, завершился поражением ирландца нокаутом в первом раунде.

«Поражения — часть игры. В спорте есть победители и проигравшие, вот и всё. Суть не в проигрыше, а в том, как ты принимаешь его. Суть в том, как переживаешь эти трудности. Макгрегор в прошлом уже бил Порье. Думаю, он недооценил Дастина», — цитирует Пакьяо BJ Penn.

Ранее Макгрегор анонсировал боксерский бой против Пакьяо.