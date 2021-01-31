Исмаилов проведет реванш с Минеевым на турнире AMC Fight Nights

Владелец организации AMC Fight Nights Амир Мурадов заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) проведет реванш с соотечественником Владимиром Минеевым на турнире промоушена.

«У нас соглашение на один бой с намеком на второй, если он пройдет Владимира Минеева в сентябре. Это, скорее всего, будет в Москве», — цитирует Мурадова ТАСС.

Первый поединок между Исмаиловым и Минеевым прошел в октябре 2018 года и завершился ничьей. 24 декабря на турнире AMC Fight Nights Global Winter Cup между бойцами произошла потасовка.

Ранее Исмаилов жестко оскорбил Минеева.