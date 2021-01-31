Российский боец объяснил драку с соперником после боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Мусаев объяснил драку со словенцем Уросом Юришичем после поединка на турнире KSW 58.

По словам россиянина, соперник спровоцировал его.

«Он ходил после боя, кричал, что-то говорил. Он сказал неприятную фразу, задел религиозную тему», — цитирует Мусаева ТАСС.

Поединок, прошедший 31 января в польском Лодзе, завершился победой россиянина единогласным решением судей. Юришич выразил недовольство решением судей, после чего Мусаев напал на соперника.

Ранее сообщалось, что действия российского бойца спровоцировали массовую драку.