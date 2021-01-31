Курникова показала, как говорит с дочкой по-русски

Бывшая теннисистка Анна Курникова поздравила младшую дочь Машу с днем рождения.

30 января девочке исполнился один год. Экс-спортсменка опубликовала в Instagram видео, на котором она общается с дочкой на английском и русском.

«Девичьи разговоры», – подписала ролик россиянка.

Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас начали встречаться в 2002 году. 16 декабря 2017 года Курникова родила двойню: сына Николаса и дочь Люси.

Ранее бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Шон Эвери раскрыл подробности расставания Сергея Федорова с Курниковой.