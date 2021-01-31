Биатлонистка упрекнула Губерниева в недостаточной поддержке сборной России

Российская биатлонистка Эмма Тимербулатова отреагировала на критику комментатора Дмитрия Губерниева в адрес Евгения Гараничева.

После сингл-микста на чемпионате Европы журналист назвал биатлониста «слабаком».

«П – поддержка. А потом посмотрите кто-нибудь лыжные гонки и сравните комментаторов у лыжников (где СМИ, тренеры и спортсмены – это одна команда) и у биатлонистов», — написала Тимербулатова в сторис Instagram.

Российская команда, в составе которой выступили Гараничев и Лариса Куклина, заняла третье место в сингл-миксте.

Ранее Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на чемпионате Европы.