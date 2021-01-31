Петр Ян рассказал, с кем хотел бы подраться после Стерлинга

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян порассуждал о своем будущем, передает «Чемпионат».

Россиянин признался, с кем бы ему хотелось подраться после громкого поединка с Алджамейном Стерлингом.

«Я бы хотел встретиться с Ти Джеем Диллашоу. У него громкое имя, плюс я наблюдал за ним, когда еще сам не был в UFC... Он мне импонировал как боец. Сейчас они все проснулись, пытаются высказаться в мой адрес, так как пояс у меня и им нужно о себе напоминать. Конечно, я очень хотел бы с ним подраться!

Знаете, для меня он был не то чтобы кумир. Однако я понимал, что парень достиг таких высот и правильно себя позиционирует: семья, тренировки, хорошие бои. Сейчас я оказался на его месте, и он ищет со мной боя», — заявил представитель России в интервью YouTube-каналу Дмитрия Смолякова.

К слову, бой Яна против Стерлинга пройдет на UFC 259 в ночь на 7 марта по мск.

Ранее выступающая в UFC россиянка отказалась от съемок в фильме Гая Ричи.