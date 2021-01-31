Чемпион UFC высказался о потенциале Хамзата Чимаева

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман порассуждал о проспекте своей весовой категории, Хамзате Чимаеве.

Спортсмен не отрицает, что в будущем может сразиться с чеченцем со шведским паспортом.

«Я вижу его. — он жесткий парень. Думаю, Чимаев затеял правильную игру. Он делает все, что нужно, чтобы включиться в борьбу за титул. Это здорово», — признался обладатель пояса в интервью обозревателю ESPN Бретту Окамото.

Стоит отметить, что непобежденный Чимаев дебютировал в UFC в 2020 году и успел провести три боя, победив во всех из них. Уже в марте Хамзат разделит октагон с британцем Леоном Эдвардсом.

Ранее сообщалось, что Исмаилов проведет реванш с Минеевым на турнире AMC Fight Nights.