Дзюба обратился к болельщикам после возвращения в «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба обратился к подписчикам.

Футболист, переболевший коронавирусом, поблагодарил фанатов за поддержку. Он заявил, что рад присоединиться к команде на втором зимнем сборе в Дубае.

«Завтра еще две тренировки, нужно догонять, наверстывать упущенное. Надеюсь, мы это сможем. Спасибо огромное за доброту. Берегите себя, родных, болезнь очень непростая. И огромное спасибо врачам, вы — золотые люди», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в Instagram.

В нынешнем сезоне чемпионата России форвард принял участие в 17 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Андрей Лунев сдал отрицательный тест на коронавирус.