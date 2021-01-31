«Филадельфия» дожала «Айлендерс», Сорокин по-прежнему не побеждает

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч закончился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Стоит отметить, что в составе «летчиков» хет-трик оформил Джоэль Фараби. Его одноклубник, российский защитник Иван Проворов записал себе в актив голевую передачу в овертайме, тогда как Илья Сорокин, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 25 бросков из 29 и по-прежнему не имеет побед в главной хоккейной лиге мира (три поражения в трех схватках).

НХЛ — регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ

1:0 — Фараби (ван Римсдайк) – 18:42' (5x5);

1:1 — Ледди (Бейли, Пажо) – 20:38' (5x4);

2:1 — Фараби (ван Римсдайк, Санхайм) – 22:19' (5x5);

3:1 — Фараби (Майерс, ван Римсдайк) – 35:52' (5x5);

3:2 — Бейли (Пулок, Барзал) – 41:03' (5x5);

3:3 — Барзал (Ли) – 46:27' (5x5);

4:3 — Хейз – 64:22' (4x3).

Ранее «Каролина» в серии буллитов одолела «Даллас».