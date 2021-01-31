Куман возмутился обнародованием данных контракта Месси

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об утечке данных контракта лидера каталонцев Лионеля Месси.

«Кто бы ни сообщил о контракте Лео, у него не может быть будущего в «Барсе». Все, что писали о Месси в СМИ, было сделано со злым умыслом. Мы должны попытаться понять, как это могло появиться в прессе... А также мы должны сконцентрироваться на нашем сезоне.

В последнее время у команды все в порядке. Мы выиграли немало матчей. Однако есть люди, которые хотят навредить «Барселоне» и Месси», — цитирует Кумана Goal.

Напомним, что 31 января появилась информация о деталях контракта аргентинца с каталонцами. Испанские СМИ опубликовали сведения, согласно которым за четыре года Месси получит €555 млн.

Ранее о ситуации с Месси порассуждал глава Ла Лиги.