«Каролина» в серии буллитов одолела «Даллас», Худобин сделал 37 сейвов

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» дома победила «Даллас Старз».

Встреча закончилась в серии буллитов — 4:3.

Стоит отметить, что российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников завершил противостояние с коэффициентом полезности «-2». Один из лидеров «Далласа» Александр Радулов отметился результативным пасом, а вот его одноклубник, страж ворот Антон Худобин совершил 37 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» — «Даллас Старз» — 4:3 Б

1:0 — Стаал (Хэмилтон, Ахо) – 01:58' (5x4);

1:1 — Олексяк (Бенн) – 27:47' (5x5);

2:1 — Макгинн (Стаал, Шей) – 36:32' (4x5);

2:2 — Кольяно (Комо, Хейсканен) – 47:38' (5x5);

2:3 — Бенн (А. Радулов, Худобин) – 52:00' (5x5);

3:3 — Нидеррайтер (Песке) – 57:25' (5x5);

4:3 — Трочек – 65:00' (ПБ).

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