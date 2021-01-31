Клопп ответил шуткой на вопрос о предстоящем трансфере «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп иронично высказался об интересе мерсисайдцев к защитнику «Престон Норт Энд» Бену Дэвису.

«Бен Дэвис, «Тоттенхэм»… Мне нечего сказать об этом! Когда у нас на поле такой состав, как в матче с «Вест Хэмом», нехватка защитников — не проблема для нас. Проблемы возникнут лишь тогда, когда случится еще что-то непредвиденное», — цитирует немца Би-Би-Си.

К слову, футболист «Престона», на которого положили глаз «красные» — полный тезка валлийскому защитнику лондонского «Тоттенхэма» Бену Дэвису.

Стоит отметить, что накануне команда Клоппа обыграла «Вест Хэм» со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Шеффилд Юнайтед».