«Тоттенхэм» сенсационно проиграл второй матч подряд в АПЛ

В заключительном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон энд Хоув Альбион» дома победил «Тоттенхэм Хотспур».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 17-й минуте оформил Леандро Троссарда.

Стоит отметить, что для «шпор» это поражение стало вторым подряд — команда Жозе Моуринью с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон энд Хоув Альбион» (21) идет 17-м.

Чемпионат Англии — 21-й тур

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0

Гол: 1:0 — Троссард — 17'.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» и вернулся в тройку лидеров АПЛ.