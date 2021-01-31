Дом звезды «ПСЖ» ограбили во время матча

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди стал жертвой ограбления, передает «Чемпионат».

Как сообщает But со ссылкой на L' Equipe, злоумышленники проникли в дом 27-летнего аргентинца 30 января, когда футболист принимал участие в проигранном матче с «Лорьяном» (2:3). Прислуга спортсмена обнаружила следы преступления лишь наутро: некоторые вещи были переставлены, а другие и вовсе пропали.

Как итог, были украдены ювелирные изделия, часы, дорогая одежда на сумму €400 тыс.

Стоит отметить, что в матче со скромным «Лорьяном» Икарди отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

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