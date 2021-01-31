Месси и Гризманн помогли «Барселоне» одолеть «Атлетик»

В рамках 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» переиграла «Атлетик» из Бильбао.

Встреча на «Камп Ноу» закончилась со счетом 2:1. На точные удары Лионеля Месси и Антуана Гризманна гости ответили лишь автоголом Жорди Альбы.

Как итог, «Барселона» набрала 40 очков и теперь занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетик» (24) на данный момент идет 11-м.

Чемпионат Испании — 21-й тур

«Барселона» — «Атлетик» — 2:1

Голы: 1:0 — Месси – 20', 1:1 — Альба — 49' (автогол), 2:1 — Гризманн – 74'.

Ранее дубль Суареса помог «Атлетико» одержать победу над «Кадисом».