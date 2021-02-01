Секс-символ ММА: буду красивой даже после рассечения

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант обратилась к своим хейтерам, которые заявляют, что после поединка в на голых кулаках внешность американки значительно пострадает.

«Чувствую, что нахожусь на пике карьеры... Подумала, почему я должна держать рот на замке перед хейтерами. Если вы говорите о ком-то дерьмо, то должны быть готовы повторить все сказанное в лицо!

Весь негатив обо мне касается внешности. Лицо — мое лицо, и я могу делать с ним все, что захочу. Я останусь красивой, даже если получу рассечение. Даже не страшно», — цитирует спортсменку BJ Penn.

Напомним, что уже 5 февраля Ванзант проведет дебютный поединок в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC.

Ранее тренер Хабиба назвал единственный вариант возвращения Нурмагомедова.