Легенда «Ливерпуля» сделал выбор между Месси и Роналду

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о лидере «Барселоны» Лионеле Месси и форварде туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Чемпионат».

Он заметил, что аргентинец превосходит португальца.

«Месси делает то, чего другие игроки не могут. Думаю, в этом вопросе я на стороне большинства.

Тем не менее, возможно, я больше уважаю Роналду... А причина заключается в том, что он талантлив. Невероятно талантлив. Однако именно его образ мышления, его сосредоточенность, его темп работы сделали его тем, кто он есть. Именно это позволило ему подняться на другой уровень», — цитирует Каррагера Daily Mail.

Ранее Месси забил 650-й мяч за «Барселону».