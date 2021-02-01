Сотникова: до сих пор получаю смертельные угрозы от корейских фанатов

Победительница Олимпиады — 2014 Аделина Сотникова призналась, что до сих пор получает в социальных сетях угрозы от корейских болельщиков.

Семь лет назад на Играх в Сочи Сотникова выиграла золото в женском одиночном катании, оставив с серебром фаворитку соревнований, кореянку Юна Ким.

«Очень переживала, когда после Сочи столкнулась с ненавистью корейских болельщиков. Они не могли простить мне победу над их любимицей, буквально завалили Instagram матерными сообщениями. Писали и в комментарии под фотографиями, и в директ.

Даже сейчас некоторые никак не угомонятся. То обругают, то смерти пожелают. Однако я уже не обращаю внимания. Как-то раз задумалась: зачем тратить нервы на хамов, троллей и ботов? Надо просто блокировать и удалять. Других рецептов тут нет», — цитирует спортсменку «СЭ».

Напомним, что 24-летняя Сотникова стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете.

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