«Спартак» договорился с «Аяксом» об аренде Промеса

Московский «Спартак» договорился с амстердамским «Аяксом» о переходе нападающего Квинси Промеса, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, игрок перейдет в российский клуб на правах аренды. Красно-белые заплатят нидерландской команде €500 тысяч, в дальнейшем «Спартак» будет иметь право обязательного выкупа игрока за €9 млн. Зарплата футболиста составит €3,5 млн плюс бонусы.

Отмечается, что 2 февраля игрок прибудет на сбор московского клуба в Дубай.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился мнением о возможном трансфере Промеса.