Бартомеу пригрозил судом за обвинения в утечке информации о контракте Месси

Экс-президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу отреагировал на обвинения в том, что он причастен к утечке информации о контракте капитана каталонского клуба Лионеля Месси.

Бывший функционер обратился к директору программы Gol a Gol на испанском TV3 после того, как в эфире телеканала сообщили о его возможном участии в утечке данных.

«Мне неприятно слышать, что меня назвали информатором о контракте Месси, это вранье. Раскрытие профессиональных контрактов — очень серьезная и совершенно незаконная тема. Обвинять в эфире просто, но это не шутки и закончится все судом», — цитирует Бартомеу AS.

Экс-президент сине-гранатовых добавил, что Месси заслуживает те деньги, которые он зарабатывает.

«Без пандемии «Барселона» вполне могла платить такие деньги», — отметил Бартомеу.

31 января в СМИ были обнародованы детали контракта Месси с каталонским клубом, согласно которым за четыре года аргентинец получит €555 млн.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об утечке данных контракта капитана красно-синих.