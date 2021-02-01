Игрок «Спартака» Крал не покинет клуб в зимнее трансферное окно

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал не покинет команду до конца сезона, передает РИА «Новости».

В СМИ сообщалось, что чешский футболист может продолжить карьеру в Англии. В частности, заинтересованность в трансфере игрока проявлял лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии» осенью 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых отметился тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что чешский футболист забил дебютный мяч за «Спартак».