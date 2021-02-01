В «Спартаке» рассказали о переговорах по переходу Промеса

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о переговорах с амстердамским «Аяксом» по поводу перехода нападающего Квинси Промеса.
«Стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами», — цитирует Фетисова Sport24.
Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Аякс» договорились об аренде футболиста.