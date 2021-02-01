«Рейнджерс» выставили игрока на драфт отказов из-за драки с российским вратарем

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» поместил защитника Тони Деанджело на драфт отказов из-за драки американца с российским вратарем Александром Георгиевым, сообщает The Athletic.

По информации издания, потасовка между одноклубниками произошла после матча регулярного чемпионата «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) в тоннеле, ведущем в раздевалку команды.

Отмечается, что позже конфликт между хоккеистами был улажен.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Деанджело принял участие в шести матчах, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

Ранее сообщалось, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин едва не подрался с одноклубником нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.