Лыжница Непряева рассказала о переломе руки

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как получила травму во время гонки на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Спортсменка сломала две кости в кисти после падения. Россиянка заявила, что не сразу поняла, что случилось.

«Я потеряла равновесие на самой крутой части спуска, палка вылетела из темляка. Когда выбралась из сугроба, вставила её обратно в темляк и попробовала оттолкнуться, поняла, что дело плохо», — цитирует Непряеву RT.

Лыжница отметила, что после падения ее рука онемела.

«Когда сняла перчатку и посмотрела на кисть, сразу стало понятно, что кости сломаны: они перемещались под кожей как-то совсем хаотично. Только тогда до меня дошло: всё, приехали, однозначно случилась травма, и, похоже, серьезная», — добавила спортсменка.

В нынешнем сезоне Кубка мира Непряева занимает шестое место в общем зачете. Из-за травмы она рискует пропустить чемпионат мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Непряева перенесла операцию на руке.