Брат Хабиба обратился к главе UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов обратился к главе промоушена Дане Уайту.
Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова опубликовал в Instagram совместную фотографию с президентом организации.
«Я снова готов драться. Дай мне знать, когда», — написал россиянин.
В дебютном поединке в UFC Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом над представителем Казахстана Сергеем Морозовым. Для россиянина эта победа стала 13-й в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения в карьере.