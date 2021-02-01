Брат Хабиба обратился к главе UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов обратился к главе промоушена Дане Уайту.

Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова опубликовал в Instagram совместную фотографию с президентом организации.

«Я снова готов драться. Дай мне знать, когда», — написал россиянин.

В дебютном поединке в UFC Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом над представителем Казахстана Сергеем Морозовым. Для россиянина эта победа стала 13-й в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения в карьере.

Ранее глава UFC отреагировал на победу российского бойца.