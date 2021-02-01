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Спортивные новости

Российский боец не будет наказан за драку с соперником после боя

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Мусаев не будет наказан за драку после поединка со словенцем Урошем Юришичем на турнире KSW. Об этом сообщили в команде россиянина.

Бой, прошедший 31 января в польской Лодзи, завершился победой россиянина единогласным решением судей. Юришич выразил недовольство решением судей, после чего Мусаев напал на соперника.

»Шамилю ничего не может грозить, так как зачинщиком этого конфликта была вторая сторона», — цитирует представителя команды Мусаева ТАСС.

Ранее представитель России объяснил драку с соперником после боя.

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