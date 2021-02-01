«Спартак» подтвердил информацию о договоренности по переходу Промеса

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию о договоренности с амстердамским «Аяксом» по переходу нападающего Квинси Промеса.

«Принципиальная договоренность между «Спартаком» и «Аяксом» достигнута», — цитирует представителя «Спартака» «Спорт-Экспресс».

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Аяксом» об аренде Промеса.