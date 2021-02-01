Обвинение в нападении может повлиять на возвращение Промеса в «Спартак»

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что досудебное разбирательство с участием нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса может повлиять на его возвращение в клуб.

Ранее «Спартак» подтвердил информацию о договоренности по переходу футболиста.

«Однако до подписания контракта я не стал бы ничего утверждать, поскольку у этой сделки слишком много нюансов, главный из которых — обстоятельства досудебного разбирательства с участием Промеса в Голландии», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

13 декабря Промес был взят под стражу после того, как двоюродный брат футболиста написал на него заявление в правоохранительные органы. По словам родственника, игрок нанес ему несколько ударов ножом во время семейной вечеринки.

16 декабря Промес был освобожден из-под ареста, но он по-прежнему остается фигурантом дела. Ему может грозить до четырех лет тюрьмы.