Международная федерация хоккея намерена провести ЧМ-2021 только в Латвии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести чемпионат мира 2021 года только в Латвии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако 18 января совет ИИХФ принял решение лишить столицу Белоруссии права принять матчи чемпионата мира из-за политической ситуации в стране.

«Если не произойдет неожиданностей, на совете IIHF во вторник Латвия будет объявлена единоличной страной-хозяйкой чемпионата мира-2021», — заявил источник.

Ранее белорусский депутат назвал перенос ЧМ из Минска местью за победу в Великой отечественной войне.