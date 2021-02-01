Обнародованные новые детали контракта Месси с «Барселоной»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
СпецияУдинезе
0:1
закончен
КальяриСассуоло
1:1
закончен
АталантаЛацио
1:3
закончен
КротонеДженоа
0:3
закончен
НаполиПарма
2:0
закончен
РомаВерона
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ЧелсиБёрнли
2:0
закончен
Лестер СитиЛидс Юнайтед
1:3
закончен
Вест Хэм ЮнайтедЛиверпуль
1:3
закончен
Брайтон энд Хоув АльбионТоттенхэм Хотспур
1:0
закончен
Испания / Примера
ХетафеАлавес
0:0
закончен
КадисАтлетико М
2:4
закончен
ГранадаСельта
0:0
закончен
БарселонаАтлетик Б
2:1
закончен
Франция / Лига 1
НиццаСент-Этьен
0:1
закончен
СтрасбургРеймс
0:1
закончен
ЛорьянПСЖ
3:2
закончен
БрестМетц
2:4
закончен
АнжеНим
3:1
закончен
ЛилльДижон
1:0
закончен
НантМонако
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнАрминия
3:1
закончен
ВольфсбургФрайбург
3:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурСибирь
3:1
закончен
НефтехимикХК Сочи
1:4
закончен
АвангардЛокомотив
4:2
закончен
Динамо МнВитязь
5:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
3:5
закончен
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
4:3 (Б)
закончен
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
2:3
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
4:3 (ОТ)
закончен
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
3:1
закончен
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
4:3 (ОТ)
закончен
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
1:4
закончен
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
8:5
закончен
Единая лига ВТБ
Астана Автодор
83:92
закончен
Зенит Локомотив-Кубань
90:85
закончен
Испания / Примера
БетисОсасуна
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
БарысАвтомобилист
16:30
ТракторАк Барс
17:00
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
19:00
Динамо МСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
03:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
03:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
04:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
перенесен
Единая лига ВТБ
Парма Химки
17:00
Калев Енисей
20:00
Зелёна-Гура ЦСКА
21:00
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонАрсенал
21:00
Шеффилд ЮнайтедВест Бромвич Альбион
21:00
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
23:15
Ньюкасл ЮнайтедКристал Пэлас
23:15
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурСибирь
12:00
СеверстальЛокомотив
19:00
АвангардДинамо Мн
19:30
ЦСКАДинамо Р
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
03:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
03:00
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
04:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
04:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
04:30
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
06:00
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
06:00
Единая лига ВТБ
Зенит Нижний Новгород
20:00
Еврокубок
Монако Ховентуд
21:00
Монако Ховентуд
21:00
Доломити Энергия Метрополитан 92
22:00
Доломити Энергия Метрополитан 92
22:00
Партизан Локомотив-Кубань
22:30
Развернуть

Спортивные новости

Обнародованные новые детали контракта Месси с «Барселоной»

Скопировать ссылку

«Барселона» обязана заплатить капитану Лионелю Месси почти €39 млн через две недели после истечения его действующего контракта, сообщает El Mundo.

31 января издание обнародовало детали контракта аргентинца с каталонским клубом, согласно которым за четыре года нападающий получит €555 млн.

По информации El Mundo, футболист получил чуть меньше €39 млн согласно пункту о «лояльности», так как он остался в клубе до 1 февраля 2021 года. Отмечается, что деньги будут выплачены независимо от того, продолжит ли Месси выступать за сине-гранатовых.

Ранее экс-президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу отреагировал на обвинения в том, что он причастен к утечке информации о контракте капитана клуба.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.