Уилл Смит посетил тренировку «Зенита»

Американский актер Уилл Смит посетил тренировку петербургского «Зенита», сообщается на странице команды в Twitter.

В настоящее время клуб проводит второй зимний сбор в Дубае.

«Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит», — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с голливудским актером и пригласил его в Дагестан.