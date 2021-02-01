Губерниев высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Если «Спартак» считает, что этот футболист его усилит, пусть покупает. Я считаю иначе. То, чем сейчас занимается «Спартак», называется «толочь воду в ступе». Тот Промес, который принес чемпионство, был пять лет назад. Сейчас же он совершенно другой», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Аяксом» об аренде Промеса.