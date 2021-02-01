РУСАДА установило факт применения допинга Шубенковым

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт применения запрещенного препарата чемпионом мира 2015 года в беге с барьерами Сергеем Шубенковым, сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«РУСАДА установило факт применения запрещенного препарата. Однако препарат другой, он дает дисквалификацию в размере от трех до шести месяцев. Шубенков получил конфиденциальное письмо через ВФЛА, федерация достоверно знает, на чем он пойман», — заявил источник.

Отмечается, что информация о применении допинга россиянином не будет обнародована, пока не будет вскрыта проба Б. Источник подчеркнул, что Шубенков сможет принять участие в летних Олимпийских играх — 2021 в Токио, если вторая проба будет вскрыта в самое ближайшее время.

«В этом не заинтересована World Athletics, которая будет тянуть расследование и санкции до последнего», — отметил источник.

27 января СМИ сообщили, что в пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о положительном допинг-тесте Шубенкова.