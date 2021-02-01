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Спортивные новости

«Рейнджерс» хотят разорвать контракт с игроком из-за драки с россиянином

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» хочет в одностороннем порядке разорвать контракт с защитником Тони Деанджело, сообщает New York Post.

1 февраля стало известно, что игрок был выставлен на драфт отказов из-за драки с российским голкипером Александром Георгиевым. Потасовка между одноклубниками произошла после матча регулярного чемпионата «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) в тоннеле, ведущем в раздевалку команды.

По информации New York Post, контракт может быть расторгнут, если клуб признает действия вратаря нарушающими соглашение. Отмечается, что сам игрок готов оспорить вероятное решение клуба, его поддержала ассоциация игроков НХЛ.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Деанджело принял участие в шести матчах, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

Ранее сообщалось, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин едва не подрался с одноклубником нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

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