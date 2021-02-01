Комментатор Черданцев предложил ограничить вход в интернет людям с низким IQ

Журналист Георгий Черданцев предложил ограничить вход в интернет людям с низким IQ, передает «Матч ТВ».

«Сделал бы вход по IQ. Надеюсь, когда-нибудь человечество это реализует. Надо будет предъявить справку, что ты вменяемый. Только после этого тебе будет разрешено заходить в интернет», — сказал Черданцев.

Также он предположил, что через 20 лет у людей будут чипы, и компьютер легко сможет считывать, что этот человек планирует нести в общество.

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