Россияне выступят в новых комбинезонах на ЧМ по биатлону из-за санкций WADA

Российские биатлонисты выступят в новых комбинезонах на ЧМ по биатлону из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупных международных соревнований. Россиянам запрещено использовать национальный гимн и флаг.

На комбинезоны будет нанесен монохромный логотип Союза биатлонистов России (СБР), а также флаг, под которым Россия выступит на турнире.



Соревнования пройдут с 10 по 21 февраля в Поклюке.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на чемпионате Европе.