Российский экс-чемпион мира по боксу рассказал, почему в США много бездомных

Российский экс-чемпион мира по боксу по версии Международной боксерской федерации (IBF) Роман Кармазин рассказал, почему в США много бездомных, передает «СЭ».

Напомним, сейчас спортсмен живет в Голливуде.

«Жилье, которое я снимаю, стоит $1600 в месяц. Люди не хотят платить. Человек прошел барьер, не все могут так жить. Они приспосабливаются, находят бесплатную еду», — сказал Кармазин.

Также Кармазин отметил, что бездомные могут в определенные часы получить еду в церкви.

Ранее боксер Сергей Ковалев впервые высказался о проваленном допинг-тесте.