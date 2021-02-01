Рейс-директор FIS ответил на недовольство Вальнеса наказанием Большунова

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере ответил на недовольство норвежца Эрике Вальнеса наказанием Александра Большунова, передает VG.

Напомним, на финише эстафетной гонки Большунов несколько раз отмахнулся палкой от финна Йонеса Мяки, который подрезал его, после пересечения финишной черты россиянин врезался в финских лыжников. Россия была лишена бронзовой медали. Личных санкций к Большунову не применили.

Стоит отметить, что на «Тур де Ски» Вальнеса оштрафовали на 2500 норвежских крон за то, что он сломал палку об ограждения на глазах у детей.

«Все ситуации разные. Санкции соответствуют различным ситуациям, фактам и правилам. Не понимаю, как можно сравнивать два разных события», — сказал Миньере.

Ранее Большунов не попал в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира.