Бывший тренер сборной России по биатлону жестко раскритиковал Губерниева

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин жестко раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева.

Напомним, после смешанной эстафеты, по результатам которой Россия выиграла бронзу, Губерниев назвал Евгения Гараничева слабаком.



«Пускай высказывает свое мнение где-нибудь у себя в бане, на даче, друзьям. Но не на центральном телевидение. Он рубит сук, на котором сидит. Видимо, жизнь его не учит», — передает слова Аликина «Спорт день за днем».

Ранее биатлонистка Эмма Тимербулатова упрекнула Губерниева в недостаточной поддержке сборной России.