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Спортивные новости

Губерниев назвал экс-тренера сборной России по биатлону «слабаком»

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Журналист Дмитрий Губерниев ответил на слова бывшего старшего тренера сборной России по биатлону Владимира Аликина.

Напомним, Аликин заявил, что Губерниев не должен высказывать свое мнение на центральном телевидении.

Губерниев назвал Евгения Гараничева «слабаком» после завоевания бронзовой медали в супермиксте.

«Получается, что нельзя высказывать собственное мнение на центральном телевидении. И слабым спортсмена нельзя назвать, дескать, оскорбление это. Дяденька Аликин, вы тоже слабак. Ума палата, дяденька», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Аликин жестко раскритиковал Губерниева

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