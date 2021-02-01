Соболев спел популярную песню певицы МакSим на командном ужине «Спартака»

Футболист Александр Соболев спел популярную песню певицы МакSим «Знаешь ли ты» на командном ужине красно-белых.

«Один год в «Спартаке»! Выступление Саши Соболева на командном ужине», — написала пресс-служба «Спартака» в Twitter под роликом, на котором Соболев исполняет песню.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают третье место, набрав 35 очков.



Ранее Глеб Чернов, врач «Спартака», рассказал о состоянии здоровья Соболева.