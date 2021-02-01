Канадского лыжника напугали письма российских болельщиков

Канадский лыжник Девон Кершоу признался, что его напугали гневные письма российских болельщиков, которые он получил после того, как раскритиковал Александра Большунова за инцидент на этапе Кубка мира в Лахти, передает Faster Skier.

Напомним, на последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.

Кершоу рассказал, что с ним никогда прежде не происходило ничего подобного. Он считает, что он бы никогда не получил столько писем от болельщиков других сборных.

Ранее Сергей Устюгов высказался о конфликте Большунова с Мяки.